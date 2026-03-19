İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 18 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 118 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 67'sinin tutuklandığını bildirdi.

Suç Gelirleri ve Sahte İlanlarla Dolandırıcılık

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlıklarınca 18 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan incelemeler sonucunda belirlenen şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Milyarlarca Liralık Para Trafiği Ortaya Çıkarıldı

Operasyonlar kapsamında mercek altına alınan hesaplarda toplam 5,3 milyar lira tutarında hesap hareketi bulunduğu saptandı. Yakalanan 118 şüpheliden 67'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 40 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam ediyor.

HABER: KAYNAK-TEKHA