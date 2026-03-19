'Bayramlar Gönüllerin Buluştuğu Müstesna Günlerdir'

Karadağ mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan'ı geride bırakırken, birlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu müstesna zaman dilimleridir.'

'Dayanışma Ruhunu Her Zaman Yaşatmalıyız'

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Karadağ, bayramların bu bilinci güçlendiren önemli bir fırsat sunduğunu belirtti:

'Bayram vesilesiyle ihtiyaç sahiplerini, büyüklerimizi, yetim ve öksüzlerimizi hatırlamak; paylaşmanın bereketini çoğaltmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu dayanışma ruhunu sadece bayramlarda değil, hayatın her anında yaşatmalıyız.'

Türk Dünyası Vurgusu

Karadağ, mesajında Türk dünyası ve İslam coğrafyasına da değinerek birlik çağrısında bulundu:

'Gönül coğrafyamızın dört bir yanında yaşayan kardeşlerimizle aramızdaki bağların güçlenmesi, ortak değerler etrafında kenetlenmemiz büyük önem taşımaktadır. Birlik ve beraberliğimiz, geleceğimizin en güçlü teminatıdır.'

Barış ve Kardeşlik Temennisi

Mesajının sonunda tüm İslam âleminin bayramını kutlayan Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

'Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Türk ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın; ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmayı temenni ediyorum.'

