'Kan Şekeri Dalgalanmalarına Dikkat'

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şerbetli ve yüksek glikoz içeren tatlılara dikkat çeken Börta, şu ifadeleri kullandı:

'Bu dalgalanmalar baş ağrısı, halsizlik ve enerji çökmesi gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca fazla yağlı ve şekerli gıdalar mideyi zorlar, sindirimi yorar ve özellikle hassas mide yapısı olan veya kronik böbrek hastalığı bulunan vatandaşlarımızda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.'

Sağlıklı Bir Bayram İçin Öneriler

Börta, sağlıklı bir bayram geçirmek için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Porsiyon Kontrolü: Günlük toplam tatlı tüketimi sınırlandırılmalı, tatlılar ana öğün sonrası tüketilmelidir. Tatlı öncesinde hurma veya lifli meyve tüketimi kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar.

Hafif Tatlı Tercihi: Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve salataları ve düşük şekerli alternatifler tercih edilmelidir. Tatlılar yavaş ve küçük porsiyonlarla tüketilmelidir.

Kronik Hastalara Uyarı: Diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalarının kan şekeri takibini ihmal etmemesi, kompleks karbonhidrat ve protein dengesi gözetmesi gerekmektedir.

Sıvı Dengesi: Şekerli içecekler yerine su, ayran ve şekersiz bitki çayları tercih edilmeli, kafein tüketimi sınırlandırılmalıdır.

'Midenizi Yormayın, Bayramı Sağlıkla Geçirin'

Ramazan sonrası beslenme düzenine kademeli geçiş yapılması gerektiğini vurgulayan Börta, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Ramazan sonrası dinlenmiş olan mide-bağırsak sistemimizi bayramda fazla yormadan, kontrollü bir şekilde beslenmeye devam etmeliyiz. Tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizin bayramı kutlu olsun.'

