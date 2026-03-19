'Bayramlar Birlik ve Kardeşliğin Zirveye Ulaştığı Günlerdir'

Alsan mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın zirveye ulaştığı Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; dargınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olduğu çok kıymetli zaman dilimleridir. Bu anlamlı günlerin, toplumsal dayanışmayı artırmasını ve aramızdaki bağları daha da kuvvetlendirmesini diliyorum.'

'Deprem Sonrası Dayanışma Bayramda da Sürmeli'

Adıyaman'ın güçlü toplumsal yapısına dikkat çeken Alsan, deprem sonrası süreçte ortaya konulan dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

'Zor zamanlarda nasıl tek yürek olduysak, bayramda da aynı duyarlılıkla hareket etmeli; ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, yetim ve öksüzlerimizi, yaşlılarımızı unutmamalıyız. Bayramın bereketini paylaşarak çoğaltmalı, gönüller kazanmalıyız.'

'Gençlere Milli ve Manevi Değer Vurgusu'

Mesajında gençlere de seslenen Alsan, milli ve manevi değerlerin korunmasının önemine işaret ederek bayramların aile bağlarını güçlendiren önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Büyüklerin ziyaret edilmesi ve küçüklerin sevindirilmesinin bayramın temel gelenekleri arasında yer aldığını ifade etti.

Birlik ve Beraberlik Temennisi

Alsan, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

'Bu vesileyle başta kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın; ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini, kardeşliğimizi pekiştirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Nice bayramlara, birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmayı temenni ediyorum.'

Kaynak : PERRE