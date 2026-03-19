Acar, söz konusu uygulamanın kentin kültürel değerlerine zarar verdiğini savundu.

'Kuş Yemi Dağıtmakla Belediyecilik Olmaz'

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı eleştiren Acar, 'Beceriksizliğini baklavanın katmanları arasına gizlemeye çalışıyor ancak halk bunu görüyor' ifadelerini kullandı.

'Şehitkamil'de Vizyon Yok'

İlçede kalıcı projeler yerine geçici ve günü kurtarmaya yönelik çalışmalar yapıldığını öne süren Açar, kafe işletmeciliği, kuş yemi dağıtımı, dondurma arabaları, modifiye araç etkinlikleri ve arsa satışları gibi faaliyetlerin ön plana çıkarıldığını belirtti. Acar, 'Bir ilçeyi yönetmek; modern belediyecilik anlayışı, vizyon ve halkın özne olduğu projelerle mümkündür. Umut Yılmaz'ın kamuoyu nezdinde takdir edilen tek bir projesi yoktur. 'Buckslava' saçmalığı ile boş işler zincirine bir halka daha eklenmiştir' dedi.

'Kültürel Mirasa Zarar Veriliyor'

Gaziantep baklavasının kentin simgesi olduğunu vurgulayan Açar, bu değerin yabancılaştırılmış bir isimle sunulmasının kültürel mirasa zarar verdiğini ifade etti.

'Gaziantep'in emeğini, ustalığını, geleceğini ve gastronomi kültürünü 'Buckslava' gibi uydurma bir isimle ifade etmek bu kenti tanımamaktır. Bu yaklaşım, kentin değerlerini yok saymaktır, şovdur, ayarlarıyla oynamaktır.'

'Baklava Zaten Dünya Markası'

Açar, Gaziantep baklavasının coğrafi işaretle tescillenmiş uluslararası bir marka olduğunu belirterek, bu değerin korunması gerektiğini söyledi. Geleneksel ürünlerin ticarileştirilme biçiminin doğru olmadığını dile getirdi.

'Belediye Esnafla Rekabet Etmez'

Belediyelerin asli görevlerine dikkat çeken Açar, yerel yönetimlerin esnafla rekabet etmek yerine destekleyici rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

'Belediyelerin görevi altyapı, üstyapı ve sosyal hizmetleri geliştirmektir. Esnafın ekmeğine ortak olmak değil, onun önünü açmaktır. Bu tür girişimler esnafla haksız rekabet anlamına gelir.'

'Derhal Vazgeçilmelidir'

Açar, söz konusu uygulamadan geri dönülmesi çağrısında bulunarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

''Buckslava' gibi anlamsız bir isimden vazgeçilmeli, belediye asli görevine dönmelidir. Gaziantep'in değerleri üzerinden kimse deney yapamaz.'

HABER: GAZİANTEP (PERRE) - (Berfin GÜRBÜZ)