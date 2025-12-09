Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin 7'nci Toplantısı, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlığında gerçekleştirildi. İki ülke heyetleri, çeşitli alanlarda iş birliğini derinleştirmeye yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda enerji, ulaştırma, ticaret, savunma sanayisi, kültür, teknoloji ve eğitim gibi çok sayıda başlık ele alınırken, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek bir dizi anlaşma ve iş birliği belgesi imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'İkili ilişkilerimizi tüm yönleriyle gözden geçirdik ve iş birliğimizi daha da ileri taşıma irademizi teyit ettik. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime kadar pek çok alanda ilişkilerimizi güçlendirecek muhtelif belgeleri imzaladık.'

Ortak Planlama Grubu kuruluyor

Görüşmeler kapsamında, ikili ve küresel meselelerin daha kurumsal bir çerçevede ele alınmasını sağlayacak Ortak Planlama Grubunun, her iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının eş başkanlığında oluşturulması kararlaştırıldı.

Ticarette hedef 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut 6 milyar dolarlık ticaret hacminde hedefe yaklaşıldığını, iki ülke arasındaki güçlü ekonomik potansiyelin dikkate alınarak hedefin 10 milyar dolara yükseltildiğini söyledi.

Savunma sanayisinde somut projelerin ilerletildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak üretimi de içeren yeni iş birliği alanlarının değerlendirildiğini ifade etti.

AB sürecine Macaristan desteği

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefini yeniden vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın bu süreçteki desteğine güvendiklerini belirterek, 'Macaristan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki aktif katkılarından memnuniyet duyuyoruz. AB üyelik sürecimizde Macaristan'ın güçlü desteğini almaya devam edeceğimizden eminiz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın ev sahipliğinde geçen mayıs ayında gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı gayriresmî zirvesinin, AB sınırları içinde düzenlenen ilk buluşma olarak tarihî nitelik taşıdığına da dikkat çekti.

Kaynak : PERRE