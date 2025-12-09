Tayland ile Kamboçya arasında, temmuz ayında imzalanan ateşkese rağmen sınır hattında çatışmalar yeniden başladı. Çatışmalarda ölü sayısı 10'a yükseldi.

Kamboçya yetkilileri, Tayland askerlerinin sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığını belirterek, son iki gün içinde 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Tayland tarafı ise gece boyunca süren çatışmalarda 3 askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Çatışmaların yoğunlaştığı Tayland'ın Ubon Ratchathani eyaletinde bazı hastaneler güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Sınır köylerinden binlerce kişi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Her iki ülke de çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu öne sürdü. Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, Kamboçya'dan gelen saldırılara hava operasyonlarıyla karşılık verdiklerini belirtirken, Kamboçya Savunma Bakanlığı ise Tayland'ın F-16'larla saldırı başlattığını açıkladı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet, halkı sakin olmaya ve ulusal güvenliği korumaya çağırdı.

Tayland ve Kamboçya, yaklaşık 817 kilometrelik sınır hattında uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. İki ülke, temmuzdaki çatışmaların ardından ekim ayında Kuala Lumpur'da barış anlaşması imzalamış ve sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başlamıştı.

