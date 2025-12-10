Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, göçün artık hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği bir mesele olmadığını vurguladı. Tunç, Türkiye'nin hem kendi coğrafyası hem de Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için kritik bir rol üstlendiğini belirterek, adil paylaşım, dayanışma ve ortak sorumluluğun ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu ifadelerinde yer verdi.

Bakan Tunç, konferansın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabul edilişinin yıl dönümünde yapılmasını anlamlı bulduğunu ifade ederek, 75 yıllık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kurulan sistemin temel hak ve özgürlüklere yönelik ortak standartların oluşturulmasında öncü rol oynadığını kaydetti. Türkiye'nin Konsey'in kurucu üyelerinden biri olarak bu değerlere bağlılığını sürdürdüğünü dile getiren Tunç, göçün yerel değil, küresel bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Tunç, Suriye'deki iç savaş sonrası ortaya çıkan büyük göç hareketinin Türkiye'yi en çok etkileyen gelişme olduğunu ifade ederek, son 13 yılda yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıldığını ve uluslararası koruma hukukunun tüm gerekliliklerinin titizlikle yerine getirildiğini söyledi. Bakan, geçici koruma altındaki Suriyelilere eğitim, sağlık, barınma ve sosyal hizmetler gibi geniş haklar sağlandığını vurguladı.

Bakan Tunç ayrıca, göçü güvenlik eksenli değil, insan hakları odaklı bir çerçevede yönettiklerini belirterek, mültecilerin geri gönderilmemesi ilkesine bağlı kalındığını ve uluslararası iş birliğinin sürekli geliştirildiğini kaydetti. Tunç, Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve insan hakları düzeninin birbirini güçlendiren unsurlar olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin liderliğinde örnek uygulamalara imza atmaya devam edeceğini ifade etti.

