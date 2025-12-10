Bunlar da ilginizi çekebilir

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, denetimlerin kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nce KGYS üzerinden yürütülen Sanal Trafik Devriye faaliyetleri kapsamında 5 Aralık 2025 günü saat 10.20 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Caddesi üzerinde drift atan bir araç tespit edildi. Drift attığı belirlenen araç ve sürücüsünün yakalanmasına yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda, araç sürücüsü M.A. isimli şahıs, olaya konu araçla birlikte yakalandı. Sürücüye gerekli idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

