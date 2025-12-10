Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Yavaş, insan onurunun, adaletin ve eşitliğin korunmadığı bir yerde gerçek anlamda bir gelecekten söz edilemeyeceğini vurguladı.

Mesajında, kimsenin temel insani haklarından mahrum kalmadığı, sosyal refahın sağlandığı ve tüm hak ihlallerinin son bulduğu bir gelecek temennisinde bulunan Başkan Yavaş, Dünya İnsan Hakları Günü'nün bu değerler ışığında kutlanmasını diledi.

Kaynak : PERRE