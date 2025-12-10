Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun 13 Aralık'ta gerçekleştireceği Adıyaman ziyareti öncesinde ilk basın toplantısını düzenledi. Adıyaman Gastronomi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Adıyaman'da yerinde dönüşüm kapsamında yarım kalan inşaatların TOKİ eliyle tamamlanmasını talep ettiklerini vurgulayarak, 'Müteahhitin yarım bıraktığı inşaatların bir an önce söz verildiği gibi TOKİ eliyle, devlet eliyle bitirilmezsini biz de Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak talep ediyoruz, vatandaşlarımızın sesini duyurmaya gayret ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Alsan, 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda vatandaşlarla buluşacağını belirterek, 'Genel Başkanımızı Adıyaman'da ağırlamadan önce basın mensubu arkadaşlarımızla tanışmak ve hal hatır sormak istedik' dedi.

'Basın Emekçilerinin Her Zaman Yanındayız'

Son günlerde Adıyaman'da basın mensuplarına yönelik yaşanan üzücü olaya değinen Başkan Alsan, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini söyleyerek, 'Önceki günlerde, Adıyaman'da basın mensuplarımıza karşı elim bir olay yaşadık. Bu olayların yaşanmamasını istiyoruz. Ve basın mensuplarımızın her zaman, her platformlarda yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyoruz. Adıyamanımıza yakışır ne de Adıyamınızın güzide temsilcilerimizin böyle olaylar yaşaması huzurun şehri dediğimiz ilimizde yakışır kalmayan meseleler. Buradan tekrar, vicdanları yaralayan olayı yaşayan basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgililerle ilgili de gerekli soruşturma ve kovuşturmaların yapılmasının takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz' dedi.

'Depremin Yaraları Sarılıyor ama Eksikler Var'

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Alsan, yapılan hizmetleri takdir ettiklerini belirterek, 'Adıyamanımızın özellikle 6 Şubat depreminden sonra çok fazla sorunu var. Adeta bir sorun şehri haline geldik. Devletimiz eliyle yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor, haklarını teslim etmemiz gerekir. Zaten bizim anlayışımızda 'iyiye iyi demek, kötüye de çözüm bulup sorunu çözmek' düsturumuz. Onun için yapılan iyi şeyleri takdir ediyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Hızlı bir şekilde konutlarımız yükseldi, vatandaşımız evlerine geçiyor. Özellikle de bir kışın öncesinde çoğu konutun teslim edilmiş olması da bizleri sevindirmiştir, fakat eksikler vardır, daha iyisi olabilir' dedi.

'Yarım Kalan İnşaatlar Devlet Eliyle Bitirilmeli, Müteahhitler Zor Durumda'

Adıyaman'da deprem sonrası yarım kalan inşaatların TOKİ eliyle tamamlanacağına dair verilen sözleri hatırlatan Başkan Alsan, 'Şu anda yerinde dönüşünde faaliyet gösteren müteahhitlerimiz hakedişleri çok uzun süre bekliyorlar. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat kurum Bununla ilgili bir açıklama yapmıştı daha önce. Bu hakediş süreçlerinin uzamayacağını belirtmişti. Müteahhilerimizin şu anda da dileği ve isteği; sözünün tutulması ve hakedişlerin hızlı bir şekilde ödenmesi. Bunun dışında daha önce yerinde dönüşüm faaliyetleri başlamadan, o dönem Bakanımız Mehmet Özhaseki'ydi, müteahhitlerle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın yarım kalan inşaatları konusunda devlet eliyle bitirileceğini duyurmuştu. Şu anda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız var. Birçok vatandaşımızdan Bununla ilgili şikayetler alıyoruz. Takipçisi olacağız ama bizim Devletimizden ve Bakanlığımızdan ricamızdır; zorda ve darda kalan müteahhitiyle sıkıntı yaşayan, müteahhitin yarım bıraktığı inşaatların bir an önce söz verildiği gibi TOKİ eliyle, devlet eliyle bitirilmezsini biz de Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak talep ediyoruz, vatandaşlarımızın sesini duyurmaya gayret ediyoruz' dedi.

'Eğitimde Çok Gerideyiz'

Adıyaman'ın eğitim alanında uzun süredir geri sıralarda yer aldığını ifade eden Başkan Alsan, 'Eğitimde Adıyaman çok gerilerde, bu uzun bir zamandır böyle. Eğitimde çözümlerimiz var. Genel Merkez Eğitim Politikaları Başkanlığımız gayret ediyor ve eğitim modelleri üzerinde çalışıyor. İnşallah yönetime gelirsek eğitimdeki ve tarımdaki sorunları çözeceğimizden, bitmeyen barajları bitireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bununla ilgili projelerimiz var. İfade ettiğim gibi 'çözüm olmayan hiçbir sorumluluğu dile getirmeme' düsturuyla 'çözüm bulduğumuz her sorunu dile getirip bazı sorunları da iktidar olmaya gerek yok, muhalefetteyken de çözebiliriz' diyoruz. Bununla ilgili daha önce dile getirdiğimiz, sorun gördüğümüz, çözümünden bahsettiğimiz yerlerde Adıyaman Belediyesi tarafından çalışmaların başlamış olması da bizim için sevindirici' dedi.

'Psikolojik Destek Yetersiz'

Deprem sonrası psikolojik desteğin yetersiz kaldığına da dikkat çeken Başkan Alsan, 'Takdir edersiniz ki her şey güllük gülistanlık değildir, çok ağır bir deprem yaşadık. Alışıyoruz ama unutmuyoruz, psikolojik olarak da Adıyaman'a verilmesi gereken desteğin verilmediği kanaatindeyiz. Çocuklarımız okullarda denkleriyle şöyle bir şeye düşüyorlar; annesiz ve babasız kalan çoğu çocuğumuz var, teyzesi, amcası tarafından bakılan çocuklarımız var ama bunlara da herhangi bir psikolojik destek sunulduğuna şahit olmadık. Bu konuyu da önümüzdeki günlerde tekrar gündeme getireceğiz, bu çocuklarımıza destek olunması talebimizi yenileyeceğiz. Aynı zamanda enkazdan yaralı çıkmış, ampüte olmuş, ihtiyaçları olan vatandaşlarımıza da gerekli desteğin verilmesi hususunda sizler aracılığıyla da bir çağrıda bulunmuş olalım. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Ağıralioğlu 13 Aralık'ta Adıyaman'da

Toplantının sonunda konuşan Başkan Alsan, 13 Aralık Cumartesi günü Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Adıyaman'da esnaf ziyaretleri yapacağını ve saat 13.00'te Ticaret ve Sanayi Odası'nda vatandaşlarla buluşacağını hatırlatarak, tüm Adıyamanlıları programa davet etti.

Kaynak : PERRE