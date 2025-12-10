Atık tahta ve mobilya parçaları yeniden hayat buluyor

Okuldaki işlerini tamamladıktan sonra kalan zamanlarında kendi becerilerini değerlendiren Seyfettin Çelik, okul deposunda kullanılmayan tahta ve mobilya parçalarını görünce bunları değerlendirmek üzere kolları sıvadığını söyledi.

Çelik, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Küçük tamiratlar yapmak elimden geliyor. Depoda işe yaramaz malzemeler olduğunu gördüm ve boş zamanlarımda değerlendirmek istedim. Bu konuda okul müdürümden izin aldım. Müdürümüz izin verdiği gibi zaman zaman bana yardım da etmeye başladı. Başta çiçek saksıları olmak üzere çeşitli malzemeler yaparak okulumuzun daha güzel görünmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda milli servetin heba olmasını engelliyoruz. Yapay çiçekleri de farklı illerden hayırseverler ücretsiz olarak gönderiyor.'

Okul yönetimi: 'Sıfır Atık bilincine örnek bir katkı'

Okul Müdürü Mustafa Çelik, personelin ortaya koyduğu çabayı desteklediklerini belirterek, çalışmanın değerli bir farkındalık örneği olduğunu ifade etti.

Müdür Çelik, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'2017 yılından beri ülkemizde 'Sıfır Atık Projesi' yürütülüyor ve Milli Eğitim Bakanlığımız bu doğrultuda ciddi çalışmalar yapıyor. Amacımız; israfı önlemek, kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazandırarak temiz bir dünya bırakmaktır. Görevlimizin yaptığı bu çalışma da projenin ruhuna uygundur. Kendilerini tebrik ediyorum.'

Okulda dayanışma ve üretim kültürü güçleniyor

Seyfettin Çelik'in atıklara yeniden hayat veren bu girişimi sayesinde okulda hem görsel düzen hem de işlevsellik artarken, öğrenciler ve öğretmenler de Sıfır Atık bilincine teşvik ediliyor.

Kaynak : PERRE