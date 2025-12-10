Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu'nun vizyoner projeleri arasında yer alan merkez, hem bölge tarımına hem de infaz sisteminde rehabilitasyon anlayışına yeni bir çerçeve sunuyor.

'Biz burada sadece tarım yapmıyoruz, insan yetiştiriyoruz'

Adıyaman Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nin felsefesini, Kurum Müdürü Yasin Kargın şu sözlerle özetliyor:

'Biz burada sadece tarım yapmıyoruz; biz burada aslında insan yetiştiriyoruz. Bu tesis, hükümlü kardeşlerimizin topluma dönüş yolculuğundaki en büyük güvencesidir.'

Kargın'a göre merkezin en büyük başarısı, ürün kalitesinin ötesinde, üretimle meşgul olan ve alın terinin karşılığını alan hükümlülerin özsaygılarını yeniden kazanması.

500 tona yakın ham madde işleniyor

Merkez, bölgenin tarımsal değerleri arasında önemli yere sahip olan badem, ceviz, fıstık ve kuru üzümü modern tekniklerle işleyen güçlü bir üretim altyapısına sahip. Hedef, yıllık 500 tona yakın ham maddeyi işleyerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek.

Üretim süreçlerinde hükümlüler:

Badem bahçelerinin dikim ve bakım çalışmalarında,

Kavlatma ve kırma ünitelerinde,

Modern paketleme hatlarında,

Badem yağı ve kuru yemiş üretim süreçlerinde aktif rol alıyor.

Bu çalışma karşılığında hükümlülere İşyurtları mevzuatı kapsamında düzenli ücret ödeniyor; aynı zamanda mesleki yeterlilik kazandırılıyor.

Modern teknikler, güçlü eğitim programları

Merkezde yalnızca üretim değil, mesleki eğitim süreci de profesyonel bir şekilde planlanıyor. Hükümlüler:

Tarım teknikleri,

Gıda işleme teknolojileri,

Paketleme ve kalite kontrol,

Mesleki iş güvenliği konularında eğitim alarak sertifika sahibi oluyor.

Bu sertifikalar, tahliye sonrası istihdam sürecinde büyük avantaj sağlıyor.

Topluma kazandırma hedefi: Suçun değil, emeğin döngüsü

Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nin temel amacı, iş sahibi bireylerin topluma daha güçlü bir şekilde dönmesini sağlamak. İstatistiksel olarak iş sahibi olan hükümlülerin yeniden suç işleme oranının düştüğü biliniyor.

Kargın bu noktaya dikkat çekerek:

'Elde edilen gelirler tamamen yeniden eğitim, üretim ve istihdam projelerine aktarılıyor.

Burada kazanılan her kuruş, yeniden insan kazanmak için harcanıyor.' dedi.

Adıyaman modeli Türkiye'ye örnek oluyor

Ceza infaz sisteminde 'cezalandırma odaklı' klasik anlayıştan uzaklaşarak, üretim, eğitim ve topluma yeniden kazandırma eksenine kurulan bu merkez, cezaevlerinin yeni nesil dönüşümünün örnek projelerinden biri olarak görülüyor.

Adıyaman Tarım Mükemmeliyet Merkezi;

* tarım,

* eğitim,

* rehabilitasyon,

* istihdam başlıklarını tek çatı altında birleştiren yapısıyla Türkiye'ye model olmaya devam ediyor.

Kaynak : PERRE