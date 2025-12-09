Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş' programına katıldı.

Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, Filistinli gazeteci ve muhabirlerin yanı sıra Filistinli yönetmen Basel Adra'yı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, İsrail'in son iki yıl içinde yaklaşık 300 gazeteciyi katlettiğini, bunların 37'sinin kadın olduğunu aktardı.

Emine Erdoğan, Gazze'de işlenen insanlık suçlarına dikkati çekerek, 'Bu kahramanlar hakikate, kadınların gözünden ayna tuttular. Filistin'in çocukları, Filistin'in baharı olabilsin diye haberleriyle zalime meydan okudular. Her birinin direnişine şahidiz ve uğruna hayatlarını verdikleri davanın en büyük savunucusu olacağız' ifadelerini kullandı.

Programda dünyanın dört bir yanında hakikatin sesini yükseltmenin ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Haksızlığa, yalana, adaletsizliğe, ayrımcılığa, soykırıma ve cümle kötülüğe savaş açmak hepimizin en meşru savaşıdır. Biz hakikatin ışığını yansıttıkça, Gazze'nin üzerindeki karanlık, insanlığın topyekûn direnişiyle aydınlığa dönüşecektir' ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, konuşmasını Filistin'de şehit olan tüm kardeşlerini rahmetle anarak tamamladı.

Kaynak : PERRE