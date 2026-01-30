'Dayanıklı Şehirler ve Güçlü Toplumlar Projesi' kapsamında uluslararası bir heyet, Adıyaman'ın Besni ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, proje çerçevesinde ilçede gerçekleştirilen uluslararası temaslara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ziyaret kapsamında Fransa Belediyeler Birliği Başkanı ve Nancy Belediye Başkan Yardımcısı Antoine Le Solleuz, Cuf Savunuculuk Delegesi Simone Giovetti ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) heyeti Besni'de ağırlandı.

Heyet, program çerçevesinde Besni Belediyesi, Besni Deprem Konutları, Özel Eğitim Uygulama Okulu Spor ve Müzik Atölyeleri, Besni İtfaiyesi ile Besni Belediyesi Garaj Birimi kademelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretlerde, afetlere dayanıklı şehirlerin oluşturulması, toplumsal direnç kapasitesinin artırılması ve yerel hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştirildiği temaslarda, Besni'nin daha dirençli, modern ve sürdürülebilir bir kent haline getirilmesine yönelik projeler ele alındı.

Belediye Başkanı Reşit Alkan, ziyaretle ilgili açıklamasında, 'Besni'yi daha dirençli ve modern bir kent haline getirme yolunda uluslararası ortaklarımızla güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. İlçemizin kalkınması ve toplumsal gücümüzün artması için sınırları aşan bir iş birliğiyle çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

