Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada iki kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bir otobüs, bir TIR ve 9 otomobilin karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyol Şanlıurfa yönünde geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Valilikten Açıklama

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, yaralıların Gaziantep ve Nizip'teki hastanelere sevk edildiği, kaza bölgesinin jandarma ekiplerince güvenlik altına alındığı belirtildi. Trafiğin Doğu gişelerinden devlet kara yoluna yönlendirildiği kaydedildi.

Vali Çeber: 'Görüş Mesafesi Düştü'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kazaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin ciddi şekilde azaldığını ifade etti. Çeber, ilk kazanın bir TIR'ın manevrası sırasında arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla meydana geldiğini, TIR sürücüsünün araçtan indiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Otoyol Yeniden Açıldı

Kazanın ardından ekipler tarafından yaklaşık üç saat süren temizlik ve kurtarma çalışması yürütüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından TAG Otoyolu'nun Şanlıurfa yönü yeniden ulaşıma açıldı.

Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri

Kazada yaşamını yitirenlerin TIR sürücüsü İbrahim Acen Baba ile 27 HS 391 plakalı otomobilin sürücüsü Ali İhsan Akdağ olduğu öğrenildi.

