Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında, sahadaki çatışmaların sona erdirilmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yeni bir mutabakat sağlandı. Suriye devlet televizyonu, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, tarafların ateşkes ilan edilmesi konusunda uzlaştığını duyurdu.

Bu kapsamda, temas hatlarındaki silahlı unsurların geri çekilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı kent merkezlerinde görev yapması kararlaştırıldı.

Askeri Yapılar Kademeli Olarak Entegre Edilecek

Mutabakatın, askeri ve idari yapıların aşamalı şekilde entegre edilmesini içerdiği belirtildi. Anlaşmaya göre, YPG'ye bağlı üç tugayın tek bir askeri tümen çatısı altında toplanması, Aynularab bölgesindeki bir tugayın ise Halep vilayetine bağlı bir birlik bünyesinde yapılandırılması planlanıyor.

İdari Yapılar Devlet Kurumlarına Bağlanacak

Anlaşmada, SDG kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren sözde özerk yönetim birimlerinin Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesi de yer aldı. Bu süreçte sivil personelin mevcut kadrolarının ve haklarının korunacağı ifade edildi.

Sosyal ve Hukuki Başlıklar da Yer Aldı

Tarafların, Suriye'de yaşayan Kürt nüfusun medeni ve eğitim alanındaki haklarının düzenlenmesi ile yerinden edilen kişilerin güvenli şekilde bölgelerine dönüşü konusunda da uzlaşı sağladığı bildirildi. Mutabakatın, ülkenin toprak bütünlüğünü pekiştirmeyi ve yeniden inşa sürecinde iş birliğini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

ABD'den anlaşmaya destek açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, mutabakatın Suriye'de ulusal uzlaşma, birlik ve kalıcı istikrar yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, sürecin kapsayıcılık ve karşılıklı saygı temelinde ilerlediğini ifade etti.

