Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi ve yeri açıklandı. Yeşilay Adıyaman Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, genel kurul toplantısı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Toplantı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü Kültür Merkezi Binası Toplantı Salonu'nda (Türkiye Petrolleri Mahallesi, Karapınar Caddesi No:256, Adıyaman Merkez) yapılacak.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ise olağan genel kurulun, 7 Şubat 2026 tarihinde aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle gerçekleştirileceği bildirildi.

Yetkililer, üyelerin toplantıya katılım sağlamalarının önemine dikkat çekti.

Kaynak : PERRE