Adıyaman'da son dönemde artan uyuşturucu kullanımına yönelik endişeler kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor. Özellikle Kahta ilçesi başta olmak üzere gençlerin uyuşturucuya yöneldiğine dair gözlemler dikkat çekiyor.

Adıyaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Cihat Arutay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sahadaki tabloya dikkat çekerek yetkili kurumlara çağrıda bulundu.

'UYUŞTURUCU TEHLİKESİ GÖZLE GÖRÜLÜR HALE GELDİ'

Cihat Arutay açıklamasında, şehir genelinde uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Son dönemde Adıyaman ve Kahta başta olmak üzere gençlerimiz, göz göre göre uyuşturucunun karanlık dünyasına çekiliyor. Sokaklarımızda, parklarımızda, hatta hastane çevrelerinde bile bu tehlikenin etkilerini görmek artık sıradan bir manzara haline gelmiştir.'

'SAHADA YETERLİ ADIM ATILMIYOR'

Mevcut duruma karşı yeterli müdahalenin yapılmadığını ifade eden Arutay, 'Ancak, bu tabloya karşı sahada yeterince adım atılmadığını üzülerek izliyoruz. Bu sessizlik, sadece gençlerimizin değil, tüm toplumun geleceğini tehdit ediyor' ifadelerini yer verdi.

'BU SORUN MASA BAŞINDA ÇÖZÜLEMEZ'

Bürokrasiye ve yetkili kurumlara doğrudan çağrıda bulunan Arutay, mücadelede daha etkin yöntemler gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

'Bürokrasiye ve yetkili kurumlara açıkça sesleniyorum: Bu mesele raporlarla ve masa başı toplantılarla çözülecek kadar basit değildir. Denetimler artırılmalı, riskli bölgeler sürekli takip edilmeli, caydırıcı adımlar sahada uygulanmalıdır. Kurumlar arası koordinasyon sadece kağıt üzerinde değil, fiilen hayata geçirilmelidir.'

'MÜCADELE SADECE SİVİL TOPLUMA BIRAKILMAMALI'

Dernek olarak sahada aktif olduklarını belirten Arutay, sorumluluğun tüm kurumlara ait olduğunu ifade etti:

'Adıyaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği olarak biz sahadayız ve mücadele ediyoruz. Ama bu yük yalnızca sivil toplumun omuzlarına bırakılacak kadar hafif değildir. Her kurum, bu sorunun bir parçası değil, çözümün merkezinde olmalıdır.'

Açıklamasının sonunda sürecin aciliyetine dikkat çeken Arutay, şu ifadeleri kullandı:

'Unutmayalım: Bugün atılmayan her adım, yarın telafisi imkânsız kayıplara yol açacaktır. Gençlerimizi kaybetmeden, toplumumuzu zehirlenmeden önlem almak zorundayız. Çünkü Adıyaman, uyumayı değil, uyanmayı hak ediyor.'

Kaynak : PERRE