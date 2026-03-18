Müdür Ali Tosun mesajında;

'Bugün, asil milletimizin tarih sahnesindeki en görkemli direnişlerinden biri olan, istiklal sevdamızın mühürlendiği Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutlamanın ve vatan toprağını mukaddes bir emanet bilen aziz şehitlerimizi anmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Çanakkale; sadece bir askeri başarı değil, imkânın imana mağlup olduğu, bir milletin 'ya istiklal ya ölüm' diyerek tarihin akışını değiştirdiği bir şuurun adıdır.Çanakkale'de ortaya konulan ruh; vatan sevgisinin, yüksek bir idealin ve sarsılmaz bir kararlılığın ifadesidir. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emanet ettiği bu mukaddes miras, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk; bu ruhu diri tutmak, millî ve manevi değerlerimizi yeni nesillere en doğru şekilde aktarmaktır.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizin temelini oluşturan 'köklerden geleceğe' köprüsü, Çanakkale ruhuyla inşa edilmiştir. Bizler, eğitim ailesi olarak Maarif Modeli ile; bilgiyi değerle, akademik başarıyı ahlaki duruşla, çağın gerekliliklerini medeniyet birikimimizle buluşturan bir eğitim anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin sadece akademik yönden değil; karakter, sorumluluk ve toplumsal bilinç bakımından da güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki Çanakkale ruhu; sadece geçmişte kalmış bir hatıra değil, bugünümüzü inşa eden ve yarınlarımızı şekillendiren bir iradedir.Eğitim yatırımlarımız, öğretmenlerimizin özverili gayretleri ve öğrencilerimizin azmiyle; şehitlerimizin emanetine sahip çıkan, ülkesini seven, değerlerine bağlı, aynı zamanda evrensel ufka sahip nesiller yetiştirmek en temel hedefimizdir. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığına olan inancımız tamdır.Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE