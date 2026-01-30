Adıyaman'da Kapcami Mahallesi 1023 Sokak'ta yer alan konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteynerlerde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE