İHH İnsani Yardım Vakfı, 2011 yılında başlayan ve 14 yıl süren iç savaşın ardından ağır yıkıma uğrayan Suriye'de yardım çalışmalarına 2025 yılı boyunca aralıksız devam etti. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, yıl içerisinde Suriye'ye 972 tır insani yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.

İç savaşta 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın yerinden edildiği Suriye'de, savaşın sona ermesine rağmen yardıma olan ihtiyacın sürdüğü belirtildi. İHH, 2025 yılı boyunca gıda, barınma, sağlık, eğitim ve sosyal destek başta olmak üzere birçok alanda milyonlarca kişiye ulaştı.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, Suriye'de yaşanan yıkımın boyutuna dikkat çekerek, savaşın ilk gününden bu yana bölgede aktif olduklarını ifade etti. Göksun, savaşın sona ermesinin ardından da yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Göksun, insanların yeniden kendi hayatlarını kurabilmeleri için erken iyileştirme ve kalkınma projelerine ağırlık verdiklerini vurgulayarak, son dönemde Ayn el Arab bölgesine de insani yardım ulaştırıldığını kaydetti. Çalışmaların bağışçıların desteğiyle sürdürüldüğünü belirten Göksun, destek verenlere teşekkür etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılı içinde binlerce ton gıda malzemesi dağıtıldı. Gıda kolileri, kuru bakliyat, un, sebze-meyve, konserve, süt ve yağ gibi temel ihtiyaç malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca milyonlarca öğün sıcak yemek, ekmek ve içme suyu dağıtımı gerçekleştirildi.

Barınma alanında çadır, mobilya, battaniye, soba ve çeşitli yaşam malzemeleri dağıtılırken, yetimlere yönelik destekler kapsamında 30 bin yetime düzenli sponsorluk sağlandı. Sağlık alanında ise sağlık merkezleri desteklenerek tıbbi malzeme ve ilaç yardımları yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de insani yardım, erken iyileştirme ve kalkınma çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE