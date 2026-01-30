Saha ziyaretleri kapsamında Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Seyit Torun ve Gamze Taşcıer, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve oda yönetimiyle bir araya geldi.

Ziyarete; Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Kadın Kolları Başkanı Ayfer Yıldırım ile parti yöneticileri de katıldı. Heyet, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu'nun yanı sıra Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda, deprem sonrası Adıyaman'da sanayi ve ticaret alanında yaşanan sorunlar, iş dünyasının beklentileri ve çözüm önerileri ele alındı. Yeni kurulması planlanan organize sanayi bölgesi, yatırım ortamının geliştirilmesi, sulama altyapısı ve turizmin kentin kalkınmasındaki rolü gündeme getirildi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman'ın depremden ağır etkilenen ancak büyükşehir statüsünde olmayan bir il olduğuna dikkat çekerek, toparlanma sürecinde kente pozitif ayrımcılık yapılmasının önemine vurgu yaptı. Sanayi yatırımlarının artırılması, turizmin geliştirilmesi ve kentin tanıtım eksiklerinin giderilmesi yönündeki beklentiler paylaşıldı.

ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket de CHP heyetinin ziyaretini anlamlı bulduklarını belirterek, iş dünyasının sorunlarının çözümü için iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adıyaman'da deprem sonrası süreçte yapılan ve yapılmayan çalışmaların yerinde tespit edildiğini, elde edilen bilgilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sunulacağını aktardı. Suat Özçağdaş, kentin insan kaynağının daha etkin değerlendirilmesi ve Adıyaman Üniversitesi ile şehir arasındaki bütünleşmenin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gamze Taşcıer ise Adıyaman'ın sorunlarını ve çözüm önerilerini Meclis gündemine taşıyacaklarını kaydetti.

Ziyaretin sonunda ATSO meclis üyeleri, kendi sektörlerine ilişkin yaşanan sıkıntıları ve taleplerini CHP heyetiyle paylaştı.

Kaynak : PERRE