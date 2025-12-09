CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partiye yönelik eleştirileri sonrasında kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. Çakır, disiplin kararının açıklanmasının ardından CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım' ifadelerine yer verdi.

CNN Türk muhabiri Melike Görür'ün aktardığına göre, MYK, kurultay sonrası ilk toplantısında Çakır'ın disipline sevk edilmesi kararını parti meclisine iletti. Çakır, özellikle son günlerde CHP yönetimine eleştirilerde bulunmuş, Tarafsız Bölge programında da Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

MYK, disiplin sürecinin milletvekili olması nedeniyle parti meclisinde görüşülmesine karar verdi. Çakır'ın dosyası, yüksek disiplin kuruluna sevk edilmeden önce parti meclisinde ele alınacak dosyalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PERRE