UMFED Kahta İlçe Başkanı Mesut Çavuş, Adıyaman'da son dönemde artış gösterdiği iddia edilen uyuşturucu kullanımına İlişkin açıklama yaptı. Çavuş, yaptığı açıklamada kentte özellikle gençler arasında yayılan tehlikeye dikkat çekerek, uyuşturucu kullanımının gözle görülür bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Basına yansıyan ya da yansımayan birçok olayda gençlerin sessizce kaybedildiğini ifade eden Çavuş, bu durumun bireysel bir sorun olmaktan çıktığını, toplumsal bir krize dönüştüğünü kaydetti.

Adıyaman'da 'sessiz bir yangın' yaşandığını vurgulayan Çavuş, 'Adıyaman'da sessiz bir yangın var. Manşetlere çıkmayan, bir köşede yok olan hayatlar var. Her kaybedilen genç, bir ailenin umudu ve toplumun geleceğidir' dedi.

Toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunan Çavuş, başta yetkililer olmak üzere sivil toplum kuruluşları, eğitimciler ve ailelerin daha aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak, 'Artık susma zamanı değil. Bir genci kurtarmak, aslında bir geleceği kurtarmaktır' dedi.

