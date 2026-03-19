6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için oluşturulan Deprem Şehitliği, bayram arefesinde ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığı ziyaret etmeye başlayan depremzede vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen ve çiçek bırakan aileler, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Sessizliğin hakim olduğu mezarlıkta, depremde hayatını kaybedenler için bol bol dua edildi.

Ziyaret sırasında bazı vatandaşların mezar başında uzun süre oturduğu, kaybettikleri yakınlarının isimlerini tek tek anarak dua ettiği, mezar taşlarına sarılarak gözyaşı döktüğü gözlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından toplu dualar edilirken, depremde yaşamını yitirenler için rahmet dilendi. Vatandaşlar, bayram öncesi gerçekleştirilen ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

Görevliler tarafından mezarlıkta düzen ve güvenliğin sağlandığı, ziyaretlerin gün boyu devam ettiği bildirildi. Bayram arefesi dolayısıyla mezarlık girişinde yoğunluk oluştuğu, ziyaretlerin kontrollü şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Mezarlığa gelerek yakının mezarını ziyaret eden bir vatandaş, kendilerinin de enkazdan çıktığını belirterek, 'Biz de enkazdan çıktık. Kardeşimi ve ailesini depremde kaybettik. Acımız büyük rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Çok zor günlerden geçtik. Acımızı görüyorsunuz aslında durumun ne kadar kötü olduğunu mezarlıkta görebiliyorsunuz, buraya geldiğimizde yolumuzu kaybediyoruz. Bir bayram daha geliyor içimiz buruk' ifadelerini kullandı.

