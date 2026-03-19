'Ramazan ayı boyunca aynı sofrada buluşmanın, bir lokmayı paylaşmanın ve birbirimize daha sıkı sarılmanın kıymetini hep birlikte yeniden hatırladık. Bayramlar ise bu ortak duyguların en güçlü şekilde yaşandığı, kırgınlıkların yerini hoşgörüye, yalnızlıkların yerini dayanışmaya bıraktığı özel zamanlardır.'

'Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırma vurgusu

Deprem sonrası sürece de değinen Tutdere, Adıyaman'da birlik ve beraberlik içinde yaraların sarıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

'Depremin ardından yaralarımızı birlikte sardığımız bu süreçte, birlik ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldırma yolunda gösterdiğimiz dayanışma, en büyük gücümüz olmaya devam ediyor. Bu bayramda da aynı duygularla; kimsenin kendini yalnız hissetmediği, umutların büyüdüğü bir şehir için çalışmayı sürdüreceğiz.'

Barış ve kardeşlik temennisi

Mesajının sonunda barış ve kardeşlik vurgusu yapan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

'Ramazan Bayramı'nın şehrimize huzur, ülkemize barış ve tüm insanlığa sağlık, umut ve kardeşlik getirmesini diliyor; 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tüm hemşehrilerimin bayramını en içten duygularımla kutluyorum.'

