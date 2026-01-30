Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yeşil alanların korunması ve güçlendirilmesi amacıyla mevsim koşullarına uygun bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bulvarlar, ana arterler, kavşaklar ve parklarda yürütülen çalışmalarla bitki örtüsünün sağlıklı gelişiminin sağlanması hedefleniyor.

Genç fidanlara koruma, ağaçlara form budaması

Son dönemde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgârlar nedeniyle zarar gören genç fidanlar ekiplerce tek tek incelenerek koruyucu çıta montajlarıyla destekleniyor. Eş zamanlı yürütülen budama çalışmalarıyla ağaçların hem mevsim şartlarına karşı direncinin artırılması hem de sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çim alanlarda canlandırma ve gübreleme çalışmaları

Yoğun yağışların ardından zarar gören yeşil alanlarda toprak ıslahı ve bitki besleme çalışmalarına ağırlık veren ekipler, parklar, refüjler ve dinlenme alanlarında gübreleme ve yeniden çimleme uygulamalarını sürdürüyor. Yapılan müdahalelerle yeşil alanların dayanıklılığının artırılması ve estetik görünümün korunması hedefleniyor.

Başkan Tutdere: 'Yeşil dokumuz geleceğe mirasımızdır'

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin ekolojik dengesinin korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, 'Şehrimizin yeşil dokusunu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir Adıyaman bırakmak için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle kent genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mevsim geçişlerinde ve olumsuz hava koşullarında zarar görebilen genç fidanlarımızı koruma altına alıyor, ağaçlarımız ve çim alanlarımız için gerekli bakım ve budama çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE