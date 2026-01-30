Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü öncesinde, depremde yaşamını yitiren vatandaşların hatıralarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 'Deprem Şehitleri Dijital Albümü' projesini kamuoyuna duyurdu.

Deprem Şehitlerinin Anıları Dijital Ortamda Toplanacak

Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan 6subat.adiyaman.bel.tr adresindeki dijital platform aracılığıyla, depremde hayatını kaybeden vatandaşların fotoğrafları ve yaşam öykülerinin aileleri tarafından sisteme yüklenebileceği bildirildi. Projeyle, kayıpların anılarının kalıcı bir dijital hafıza içerisinde korunması amaçlanıyor.

Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Tutdere, platformun yalnızca bir arşiv değil, toplumsal hafızayı diri tutacak bir vefa alanı olduğunu ifade etti.

Tutdere'den Projeye Kişisel Katkı

Başkan Tutdere, projeye kendisinin de kişisel katkı sunduğunu belirterek, depremde yaşamını yitiren yeğeni Eda ile eşi ve çocuğuna ait fotoğrafları dijital albüme eklediğini bildirdi.

Başkan Tutdere, 'Kıymetli hemşehrilerim, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne sayılı günler kala; yitirdiğimiz canlarımızın hatıralarına sahip çıkmak adına bu çalışmayı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını oluşturduğumuz web sayfasına yükleyerek bu dijital hafızanın bir parçası olabilecek. Ben de depremde kaybettiğim yeğenim Eda, eşi ve çocuğunun fotoğraflarını bu albüme ekledim' dediğini söyledi.

Deprem Şehitliği Anıtı Dijital Albümle Entegre Edilecek

Dijital albüm çalışmasının yanı sıra kentte fiziki bir anma alanının da oluşturulduğunu aktaran Başkan Tutdere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Deprem Şehitliği Anıtı'nın yapımına başlandığını açıkladı.

Anıtta dijital albümün de halkın erişimine açılacağını belirten Başkan Tutdere, 'İstanbul Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle inşa edilen Deprem Şehitliği Anıtı'nda bu dijital albümü vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Amacımız, yitirdiğimiz her bir canın yaşam öyküsünü ve bizlere bıraktıkları değerleri kalıcı şekilde geleceğe taşımaktır' ifadelerini kullandığını ifade etti.

'Mekânları Cennet Olsun'

Başkan Tutdere, açıklamasının sonunda depremde yaşamını yitirenleri rahmetle anarak, '6 Şubat'ta kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun' dediğini söyledi.

