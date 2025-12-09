Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in günlerdir süren 'cellat' tartışması sırasında yönelttiği 'Senin deden neredeydi?' sözlerine ilk kez yanıt verdi. Erdoğan, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesini işaret ederek Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

'İnsanlık İçin Güçlü Türkiye' programında konuşan Erdoğan, 'CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor, ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor. Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik Kolları da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Özel'e yönelik eleştirilerini sürdürerek, 'İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için nefes harcamayı israf görüyorum. Doğruları konuşmaktan çekinmeyiz' ifadelerine yer verdi.

Özel ise daha önce yaptığı açıklamada, 'Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. CHP yaptı. Senin deden neredeydi?' sözlerini kullanmıştı.

Kaynak : PERRE