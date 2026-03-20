Türkiye treyler sektörünün tek temsilcisi olan Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), sosyal sorumluluk vizyonu kapsamında deprem bölgesindeki rehabilitasyon sürecine katkı sağlamaya devam etti. Dernek, Ramazan ayı vesilesiyle Adıyaman, Antakya, Doğanşehir ve Samandağ’daki öğrencilere ulaştırılmak üzere toplamda 1 milyon TL’nin üzerinde alışveriş çeki teslim etti.

Türkiye’nin treyler üretim üssü olma yolundaki başarısına öncülük eden Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), üretim gücünü toplumsal dayanışma ile birleştiriyor. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye desteğini kesintisiz sürdüren TREDER, son olarak eğitim hayatına devam etmeye çalışan depremzede öğrenciler için anlamlı bir projeye daha imza attı.

526 Öğrenciye 2 Bin TL’lik Destek

Proje kapsamında, depremden en çok etkilenen merkezlerde eğitim gören öğrencilere verilmek üzere, her biri 2 bin TL değerinde olan toplam 526 adet alışveriş kartı dağıtıldı. Yardımlar, TREDER Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bizzat ilgili mülki amirlere ve milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi.

Doğanşehir’de Devlet-Millet El Ele

TREDER Başkanı Seyit Arslan ve Genel Sekreter Göktan Güçlü, 11 Mart tarihinde Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur’u makamında ziyaret ederek kartları teslim etti. Doğanşehir’in yüzde 60’ının depremde yıkıldığını hatırlatan Kaymakam Sungur, şehrin ayağa kalkması için devlet ve milletin sergilediği dayanışmanın önemine dikkat çekerek TREDER’e teşekkürlerini sundu. Heyet ayrıca, daha önce okula kazandırdıkları Doğanşehir Fen Lisesi Robotik Kodlama Sınıfı’nı ziyaret ederek öğrencilerin teknoloji projelerini yerinde inceledi.

Adıyaman’da Ramazan Ayının İlk Yardımı TREDER’den

Yardım zincirinin bir diğer halkası olan Adıyaman’da ise çekler, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren’e teslim edildi. Dağdeviren, Ramazan ayında bölgeye ilk yardımı TREDER’in ulaştırdığını vurgulayarak; yardımların özellikle dezavantajlı ailelere, öncelikle de yetim ve öksüz öğrencilere ulaştırıldığını belirtti. Yardımların eskiye oranla çok azaldığını ancak ihtiyaç sahibi ailelerin desteğe hâlâ ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Dağdeviren, bu desteklerin devam etmesinin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Hatay’da Kesintisiz Destek

13 Mart tarihinde Hatay bölgesine geçen TREDER Başkan Yardımcısı Cengiz Adak ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kirmit, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen’e 130 adet; Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar ve Samandağ Ortaokul Müdürü Ali Demir’e ise 132 adet hediye kartını takdim etti.

Bağışta bulunan TREDER üyeleri: Aydeniz, Çarsan, Efe Endüstri, Fesan, Güneysan, Güven Makina, Koluman, Komodo, Krone, Orthaus, Özgül, Özünlü, Scorpion Trailer, Seyit Usta, Şahin Tanker, Yalçın Trailer.

TREDER’in Deprem Bölgesindeki Kesintisiz Seferberliği

TREDER, 6 Şubat depremlerinin ilk gününden bu yana lojistik gücünü ve kaynaklarını bölge için seferber etmiş, bugüne kadar şu çalışmalara imza atmıştır:

- Lojistik ve AFAD Desteği: Depremin ilk gününden itibaren AFAD’a nakdi yardım yapılmış, treylerler dolusu yardım malzemesi toplanmıştır. Özellikle iş makinalarının ve vinçlerin taşınması için hayati önem taşıyan "lowbed" treylerlerin tedariki için büyük çaba gösterilmiştir.

- Dünyada Benzeri Olmayan "Afet Treyleri" (Yaşam Treyleri): TREDER tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Milli Savunma Bakanlığı AFAD Daire Başkanlığı’na teslim edilen Afet Treyleri, tam otomatik sistemle saatte 600 ekmek ve 600 kişilik çorba üretebilmektedir. İçerisinde 2 ton atık/temiz su deposu, vakumlu tuvalet sistemi, ilaçların muhafaza edilebileceği doktor muayene odası, 20 kWh güneş enerji paneli, 50 kWh jeneratör ve her türlü arama-kurtarma ekipmanının (kırıcı, delici, gaz maskesi) bulunduğu 22 adet malzeme dolabı yer almaktadır.

- 4 Şehirde 5 Teknoloji Sınıfı: Eğitimin aksamaması adına İskenderun Nuri Uysen Ortaokulu, Belen Sultan II. Abdülhamid Han Ortaokulu, Doğanşehir Fen Lisesi ve Kahramanmaraş Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu’nda "Robotik Kodlama Sınıfları" kurulmuş; Adıyaman Şehit Mehmet Kılınç İlköğretim Okulu’na ise "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" kazandırılmıştır.

- Cumhuriyetin 100. Yılında 1000 Çocuğa Destek: Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerindeki 25 okulda ve Azganlı konteyner kentinde eğitim gören toplam 1.000 öğrenciye, 65 bin 194 parçadan oluşan giyim ve kırtasiye desteği sağlanmıştır.

- Kahramanmaraş’ta Alışveriş Kartı Desteği: Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi aracılığıyla, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplam 500 bin TL değerinde 1.000 adet alışveriş kartı teslim edilmiştir.