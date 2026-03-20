“ŞİDDET CİDDİ BİR GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ”



Anavatan Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil Aslan, Şanlıurfa’da son dönemde artan silahlı yaralama ve saldırı olaylarının artık ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğünü belirtti. Aslan, Umut Vakfı’nın 2025 raporuna göre kentte en az 150 silahlı olay yaşandığını, 96 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200 kişinin yaralandığını ifade etti.



SİVİLLER VE ÇOCUKLAR DA HEDEFTE



Son yaşanan olayların tehlikenin boyutunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Aslan, aile husumetleri ve kaçak silah kullanımının giderek arttığını, sivillerin, gençlerin ve çocukların doğrudan hedef haline geldiğini söyledi.



ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI



Yetkililere çağrıda bulunan Aslan, şu önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti: güvenlik operasyonlarının artırılması, kaçak silahlarla etkin mücadele edilmesi, husumetlerin çözümü için sosyal destek ve arabuluculuk mekanizmalarının devreye alınması, ruhsat süreçlerinde sıkı denetim uygulanması ve gençlere yönelik önleyici çalışmalar başlatılması.



“BU ŞİDDETE DUR DEMEK ZORUNDAYIZ”



Şanlıurfa’nın huzuru için topyekûn mücadele çağrısı yapan Aslan, “Bu şiddete dur demek zorundayız. Yetkilileri acilen göreve, kamuoyunu ise duyarlılığa davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

