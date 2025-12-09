Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Malı Haftası'nı bu yıl sıra dışı bir etkinlikle kutladı. Okul bahçesinde kurulan özel alanda tarihin en önemli ticaret yollarından biri olan İpek Yolu canlandırılarak öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli anlar yaşatıldı.

Etkinlik kapsamında, İpek Yolu'nun simgesi hâline gelen develer ve midilli atlar okul bahçesine getirildi. Rehberler eşliğinde hayvanlara binen öğrenciler, geçmişte kervanlarla yapılan ticaretin ruhunu birebir deneyimleme fırsatı buldu. Böylece tarih derslerinde anlatılan kervan kültürü, öğrenciler için somut ve unutulmaz bir deneyime dönüştü.

Türk Malı Haftası'nın ana temasına uygun olarak yerli üretimin önemi de etkinlik boyunca vurgulandı. Adıyaman'a özgü çiğ köfte, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla geleneksel yöntemlerle yoğruldu. Ortaya çıkan bu renkli ve samimi anlar, günün en keyifli bölümlerinden biri oldu.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ömer Turan, 'İpek Yolu, yüzyıllar boyunca ticaretin, kültürün ve medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Bu etkinlikle öğrencilerimizi tarihle buluştururken aynı zamanda yerli üretimin değerini hatırlattık. Öğrencilerimizin hem eğlenerek hem öğrenerek geçirdiği çok verimli bir gün oldu.' dedi.

Gün boyu süren program, öğrencilerin yoğun ilgisi ve coşkusuyla tamamlandı. Okul yönetimi, kültürel bilinç oluşturmaya yönelik benzer etkinliklerin yıl boyunca farklı temalarla devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : PERRE