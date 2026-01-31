Altın fiyatları, son günlerde yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önce rekor seviyelere yükselen altın, dün akşam saatlerinde sert bir düşüş yaşadı. Altında yaşanan geri çekilme yüzde 12'yi aşarken, ons altın 5.598 dolar seviyesinden 4.688 dolara kadar geriledi.

Jeopolitik gerginliklerin sürmesi ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle rekor kıran altın fiyatları, ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın Fed başkanlığına ilişkin aday açıklayacağı yönündeki haberler ve gelen düzeltme hareketiyle düşüşe geçti.

Dün 7.811 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, 6.558 TL seviyesine kadar çekildi. Gram altın, 31 Ocak 2026 haftanın kapanışında 6.788 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeye ilişkin değerlendirmelerinde temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Piyasalarda sert hareketlerin devam edebileceğine dikkat çekilirken, kısa vadeli alım-satım işlemlerinde risklerin arttığı ifade ediliyor.

ALTIN FİYATLARI 31 OCAK 2026

Gram Altın

Alış: 6.786,60 TL

Satış: 6.788,96 TL

Ons Altın

Alış: 4.848,73 dolar

Satış: 4.849,83 dolar

Çeyrek Altın

Alış: 11.722,00 TL

Satış: 12.108,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 46.742,00 TL

Satış: 48.247,00 TL

Tam Altın

Alış: 47.694,76 TL

Satış: 48.753,94 TL

Kaynak : PERRE