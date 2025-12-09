İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'showbahis.com' isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 17 adrese eş zamanlı düzenlendi.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin liralık işlem hareketliliği belirlendi. Örgütün hiyerarşik yapısında 1 lider, 3 yönetici ve 18 üye yer alıyor.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 11 araç, 3 taşınmaz ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca, şüphelilere ve 1 tüzel kişiye ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konuldu.

Soruşturma ve operasyonun devam ettiği bildirildi.

Kaynak : PERRE