Antalya Emniyet Müdürlüğü, 29 Şubat 2016 tarihinde Antalya'da öldürülen S.K. adlı kadının cinayetini aydınlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından titiz bir çalışma başlatıldı. Dosya, teknolojik yöntemler ve detaylı incelemelerle tekrar ele alındı.

Olayın failleriyle ilgili olarak, şüphelinin daha önce benzer olaylara karışmış olabileceği değerlendirilerek arşiv çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında, 14 Haziran 2019 tarihinde Antalya Muratpaşa ilçesinde öldürülen K.K.D. isimli kadın cinayeti ile 2016 yılında işlenen S.K. cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi.

2019 yılında K.K.D. cinayeti nedeniyle tutuklanan M.K.'nın, 2016 yılında işlenen S.K. cinayetinin de faili olabileceği üzerinde duruldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hapiste bulunan M.K.'dan 25 Kasım 2025 tarihinde kan örneği aldı ve örnekler, S.K.'dan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

22 Ocak 2026 tarihinde gelen adli tıp raporuna göre, 2016 yılında öldürülen S.K.'dan alınan örneklerden elde edilen DNA profili ile M.K.'dan alınan kan örneğinin DNA profilleri uyum gösterdi. Böylece, S.K.'nın 29 Şubat 2016 tarihindeki cinayetinin faili M.K. olarak belirlendi.

Olayın aydınlatılmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerini tebrik etti. Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, geriye dönük faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için özel ekiplerin gece-gündüz çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak : PERRE