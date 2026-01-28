İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Kırmızı Bültenle Aradığımız 13 Suçluyu, ulusal Seviyede Aradığımız yurtdışındaki 1 Suçluyu;

GÜRCİSTAN(9), ALMANYA(2), ERMENİSTAN, HIRVATİSTAN, KARADAĞ'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.A., S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A.Y., A.M., D.G., H.S.Ç., ile ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.'

Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

'EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız, İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizin koordinesinde;

'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yağma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 'Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi' C.A isimli şahıs HIRVATİSTAN'da,

'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

'Yağma' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

'Kasten Öldürme, Yağma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma (6 kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

'Hırsızlık, Resmî Belgede Sahtecilik' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Silahla Tehdit (2 kez), Mala Zarar Verme' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

'Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' ve muhtelif suçlardan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.Y. isimli şahıs ALMANYA'da,

'Kasten Öldürme' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs ALMANYA'da,

'Nitelikli Kasten Öldürme, Nitelikli Yağma, Resmî Belgede Sahtecilik' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.G. isimli şahıs ERMENİSTAN'da,

'Dolandırıcılık' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. isimli şahıs KARADAĞ'da,

'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Yağma' suçlarından ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.'

Açıklamasının sonunda Bakan Yerlikaya:

'Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.

Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin' ifadelerini kullanarak tamamladı.

HABER: ANKARA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE