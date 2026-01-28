Aralarında Adıyaman Belediye başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de olduğu, Aziz İhsan Aktaş’ın belediye başkanları ile yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşmasının ikinci günü bugün başladı.

Duruşma İstanbul Adliyesi 1. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülmesi beklenirken salon kapasitesinin yetersiz olması dolayısıyla Marmara ceza infaz kurumu karşısında bulunan 1. Numaralı duruşma salonunda görülüyor.

İlk duruşmanın 20 Şubata kadar sürmesi beklenirken duruşmanın ikinci gününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi Binici ve Gökhan zeybek ile İstanbul il başkanı özgür çelik milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Bugün davanın tutuklu sanıkların savunmalarıyla başladığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre Tutuklu sanık Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan savunmasının bir kısmı şu şekilde;

“Deprem yaşamış, büyük bir felaket yaşamış bir bölgede bir şeyler yapabilmek için göreve başladım. Kentte gerçekten büyük sorunlar yaşanıyordu. Orada faydalı olabileceğimi düşündüğüm için Adıyaman’da göreve başladım. Yıllardır tanıdığım arkadaşımla aramızdaki para alışverişi rüşvet alışverişine döndü. 1,5 yıl içerisinde o firmaya ve bağlantılı firmaya ihale vermedim. Yıllardır belediyede çalışıyorum, hakkımda açılmış hiçbir soruşturma dava yok, ilk defa böyle bir durum yaşıyorum. Halka hizmet etmek bizim için çok önemliydi. Tahliyemi istiyorum.” diye konuştu.

