Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmede Suriye’nin geleceğine dair kritik başlıklar değerlendirildi. Görüşmede, Suriye’de istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı.

Şara: "Teröre Karşı Ortak Mücadele Şart"

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, görüşme sırasında Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve devlet kurumlarının korunmasına olan tam bağlılığını dile getirdi. Ülkenin iç barışını sağlama konusundaki kararlılığını vurgulayan Şara, özellikle DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin yeniden ortaya çıkmasını engellemek için uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesi gerektiğini belirtti. Aktif diplomasinin krizleri aşmadaki önemine değinen Şara, "Yeni Suriye"nin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde tüm dünyayla iş birliğine açık olduğunu ifade etti.

Trump’tan Entegrasyon ve Yeniden İmar Desteği

ABD Başkanı Donald Trump ise Suriye halkının güçlü ve birleşik bir devlet inşa etme yönündeki hedeflerine destek verdiğini yineledi. Trump, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) dahil olmak üzere çeşitli askeri yapıların resmi devlet kurumlarına entegre edilmesine yönelik varılan mutabakatları takdirle karşıladığını belirtti.

Suriye’nin ekonomik istikrarının Orta Doğu’nun genel huzuru için kilit bir rol oynadığını vurgulayan Trump, Washington yönetiminin Suriye’nin yeniden imarına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Trump, yatırımların teşvik edilmesi ve sermaye için güvenli bir ortam oluşturulması noktasında iş birliği mesajı verdi.

