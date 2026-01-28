Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da bugün de dhil olmak üzere tüm hafta boyunca sağanak yağış beklendiği açıklandı.
Bugün ve yarın şiddetli yağışın etkili olmasının beklendiği Adıyaman genelinde hava sıcaklıkları şu şekilde;
28 Ocak Çarşamba Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 4/ 8
Besni: 1/ 3 Derece
Çelikhan: -1/ 4
Gerger: 3/ 5 Derece
Gölbaşı: 3/ 6 Derece
Kahta: 4 / 7Derece
Samsat: 3/ 7Derece
Sincik: 2 / 6 Derece
Tut: 3 / 5 Derece
29 Ocak perşembe Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 0/ 10
Besni: -2/ 6 Derece
Çelikhan: -7 / 4
Gerger: -1/ 5 Derece
Gölbaşı: -4/ 7 Derece
Kahta : 0 / 9 Derece
Samsat: 0/ 9 Derece
Sincik: -1/ 7 Derece
Tut: -1 / 7 Derece
Kaynak : PERRE