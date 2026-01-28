Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da bugün de dhil olmak üzere tüm hafta boyunca sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Bugün ve yarın şiddetli yağışın etkili olmasının beklendiği Adıyaman genelinde hava sıcaklıkları şu şekilde;

28 Ocak Çarşamba Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 4/ 8

Besni: 1/ 3 Derece

Çelikhan: -1/ 4

Gerger: 3/ 5 Derece

Gölbaşı: 3/ 6 Derece

Kahta: 4 / 7Derece

Samsat: 3/ 7Derece

Sincik: 2 / 6 Derece

Tut: 3 / 5 Derece

29 Ocak perşembe Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 0/ 10

Besni: -2/ 6 Derece

Çelikhan: -7 / 4

Gerger: -1/ 5 Derece

Gölbaşı: -4/ 7 Derece

Kahta : 0 / 9 Derece

Samsat: 0/ 9 Derece

Sincik: -1/ 7 Derece

Tut: -1 / 7 Derece

Kaynak : PERRE