Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni trafik düzenlemesi kapsamında APP plakalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Trafikte güvenliğin sağlanması ve araçların doğru şekilde tespit edilebilmesi için plakaların mevzuata uygun şekilde kullanılması gerektiği belirtildi.

Emniyet tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye'de kullanılan standart plakaların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basıldığı ve bu plakaların üzerinde çeşitli güvenlik unsurlarının bulunduğu ifade edildi. Standart plakaların üzerinde;

Mavi zeminde beyaz 'TR' rumuzu

Cemiyet mührü

Ay-yıldız hologramı

TR hologramı

Dalgalı şerit

Karekod bulunduğu kaydedildi.

Standart ölçülere uygun olmayan, üzerinde mühür ve güvenlik özellikleri bulunmayan ve APP plaka olarak bilinen plakaların kullanımının mevzuata aykırı olduğu belirtilirken, bu tür plakaların değiştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Bu durumda araç sahiplerinin polis veya jandarma birimlerine başvurarak kayıp tespit işlemi yaptırması, ardından noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunması ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yetkilendirilen birimlerde plakalarını bastırması gerektiği aktarıldı.

Standart dışı plaka kullanımının tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacağı, ayrıca plakalar uygun hale getirilene kadar araçların trafikten men edileceği ifade edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, yeni trafik düzenlemesi sonrası standart dışı plakalarla ilgili denetimlerin 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı, bu tarihe kadar eksikleri bulunan araç sürücülerinin gerekli değişimleri yapmasının önem taşıdığı kaydedildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE