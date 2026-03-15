Adıyaman'da, Hazreti Muhammed'e (S.A.V) ait Sakal-ı Şerif, Pazartesi günü Emir Sultan Camii'nde vatandaşların ziyaretine açılacak. Emir Sultan Camii yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sakal-ı Şerif 09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Camii çevresinde güvenlik önlemlerinin alınacağı ve ziyaretçilerin rahat bir şekilde ibadet ve dua edebilmesi için düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, özellikle çocuklar, gençler ve yaşlıların bu manevi atmosferden faydalanabilmesi için ailelerin toplu ziyaretlerini teşvik etti.

