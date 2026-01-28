Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra Orta Doğu’daki bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan resmi açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çalışma ziyareti kapsamında Moskova’ya gelecek olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı kabul edeceği bildirildi. Ziyaretin, bölgedeki diplomatik hareketliliğin arttığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Kapsamlı İş Birliği ve Bölgesel Dengeler

Liderler arasında gerçekleşecek olan görüşmede, Rusya ve Suriye arasındaki ilişkilerin mevcut durumu detaylıca değerlendirilecek. Özellikle ekonomi, enerji ve güvenlik gibi çeşitli sektörlerdeki stratejik iş birliği imkanlarının ele alınacağı kaydedildi.

Orta Doğu’daki Gelişmeler Masada

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birini ise Orta Doğu'daki güncel durum oluşturuyor. Putin ve Şara'nın, bölgedeki sıcak gelişmeler, güvenlik riskleri ve çözüm süreçleri üzerine fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Zirvenin ardından her iki ülkenin bölgesel politikalara dair yeni stratejik adımlar atması bekleniyor.

