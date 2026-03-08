İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar dokuzuncu gününde devam ediyor. Taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar, petrol tesisleri, su arıtma sistemleri ve sivil altyapıyı da kapsayacak şekilde genişledi.

İsrail ve ABD'nin, İran'ın başkenti Tahran'da bazı petrol tesislerini hedef aldığı bildirildi. Saldırılar sonrası Tahran'da Şehran petrol deposunda yangın çıktı, yükselen dumanlar kentin gökyüzünü kapladı. Bölgedeki itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İran ise İsrail'e yönelik geniş çaplı bir misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları, ABD savaş uçaklarının en aktif kullandığı taarruz üslerinden biri olan Ürdün'deki Muwaffaq al-Salti Hava Üssü'nün vurulduğunu açıkladı.

İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası düzenlerken, Muwaffaq al-Salti Hava Üssü'nün vurulduğunu açıkladı.

Bölgede gerilim tırmanırken, İran'ın başkenti Tahran'da bazı bölgelerde yakıt sıkıntısı yaşandı. Petrol depolama alanlarının hedef alınmasının ardından kentteki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Öte yandan Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Misgav üssüne füze saldırısı düzenlediğini, ayrıca Hayfa'daki deniz üssüne 'gelişmiş füzeler' fırlattığını duyurdu. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda iki askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran'da ayrıca, ülkenin yeni dini liderinin belirlenmesi konusunda Uzmanlar Meclisi'nin uzlaşıya vardığı, güvenlik gerekçesiyle isminin daha sonra açıklanacağı iddia edildi. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK