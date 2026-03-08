Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen sahur programında öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan heyet, gençlerle samimi sohbetler gerçekleştirerek talep ve görüşlerini dinledi.
Programda öğrencilerin eğitim hayatı, sosyal faaliyetleri ve gençlik çalışmaları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı program, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.
Kaynak : PERRE
HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN
Kaynak: RSS