Adıyaman Platformu'nun Nisan ayı yürütme kurulu toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi. Kentin temel sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda şehir içi trafik ve ulaşım başlığı öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı.

Platformun sözcülüğünü GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı ve Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz'ın yaptığı toplantının onur konuğu, eski milletvekili ve eski belediye başkanı Şevket Gürsoy oldu.

'Sosyal Destek Çalışmalarına Ağırlık Verdik '

Toplantıda konuşan Şevket Gürsoy, 6 Şubat depremlerinin Adıyaman'da derin yaralar açtığını belirterek, görev süresi sonrasında da kent için çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti. Ankara'da Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı bünyesinde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Gürsoy, deprem sonrası yardım ve burs faaliyetlerine ağırlık verdiklerini söyledi.

'Platform Zorunluluktan Doğdu'

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Platform Sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz ise, Adıyaman Platformu'nun kentin sorunlarını gündemde tutmak amacıyla kurulduğunu belirterek, Adıyaman Platformu, çok zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde ortaya çıktı. 2025 yılı boyunca her ay 2-3 önemli sorunu gündeme taşıyarak ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik. Amacımız; devam eden projelerdeki gecikmeleri, gözden kaçan hususları ve çözüm önerilerini yetkililerin dikkatine sunmaktı. Bu görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte uygulayıcıların gerekli adımları atarak Adıyaman'ı geleceğe taşıyacak çalışmaları hayata geçirmeleri gerekiyor' dedi.

Kıymaz, 2025 yılı boyunca önemli sorunları ilgili kurumlara ilettiklerini ve çözüm önerilerini paylaştıklarını ifade etti.

Gündemde Trafik, İşsizlik ve Gençlik Vardı

Toplantıda söz alan üyeler; işsizlik, gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmesi, şehir içi trafik ve ulaşım, tarım ve sulama ile organize sanayi ve ticaretin geliştirilmesi konularında görüşlerini paylaştı.

Toplantıda ayrıca birlik ve dayanışma mesajları verilirken, Adıyaman'ın sorunlarına ortak akılla çözüm üretilmesi gerektiği vurgulandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

