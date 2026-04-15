15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri Adıyaman'da başladı. 50'nci Turizm Haftası kapsamında Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ve kurum çalışanları, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'u ziyaret etti. Vali Varol, kabulde Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Vali Varol, Adıyaman'ın dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken önemli bir turizm merkezi olduğunu belirterek, 'Adıyaman; dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakan, 2206 metre yüksekliğiyle Nemrut Dağı'nın görkemi, Karakuş Tepesi'nin tarihi sessizliği, Cendere Köprüsü'nün asırlara meydan okuyan ihtişamı, Arsemia Antik Kenti'nin derin izleri, Eski Kâhta Kalesi'nin heybeti ve Perre Antik Kenti'nin büyüleyici atmosferiyle adeta bir açık hava müzesidir' ifadelerine yer verdi.

Vali Varol, doğa, tarih ve kültürün iç içe geçtiği Adıyaman'ın keşfedilmesi gereken eşsiz bir şehir olduğunu vurgulayarak, 'Adıyaman'ın hem yer üstünde hem de yer altında sakladığı bu büyük turizm hazinesini ortaya çıkarmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Valimiz Sayın Dr. Osman Varol, 'Doğanın, tarihin ve kültürün iç içe geçtiği eşsiz şehrimizi keşfetmek üzere herkesi Adıyaman'a davet ediyoruz. Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Turizm Haftası'nın; ülkemize, milletimize ve turizm sektöründe emek veren tüm paydaşlara hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

