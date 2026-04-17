Adıyaman Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Yeşilyurt Çocuk Kampüsü ve Gündüz Bakımevi' ile Yeni Sanayi Mahallesi'nde 'Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi' vatandaşların kullanımına sunuldu.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, kentte hizmete giren ikinci kreş ve dördüncü kütüphanenin çocuklar ve gençler için önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Tutdere, eğitime ve kültüre yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

36-68 ay arası çocuklara hizmet verecek olan Yeşilyurt Çocuk Kampüsü ve Gündüz Bakımevi için kayıtların Yeşilyurt Mahallesi 2157. Sokak No:29 adresinde yapılacağı bildirildi.

Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi'nin ise Yeni Sanayi Mahallesi 1 Aralık Caddesi üzerinde, Kahtalı Miçe Parkı içerisinde yer aldığı ve her gün 08.00-21.00 saatleri arasında açık olacağı kaydedildi.

