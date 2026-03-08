Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile KADEM tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Park AVM'de açılan farkındalık standını ziyaret etti. Açılan stantta bilgilendirici broşürleri inceleyen Vali Varol, yetkililerden kadınların toplumdaki yeri, hakları ve toplumsal farkındalık konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadınların tarih boyunca hem ailenin hem de medeniyetin temel direği olduğunu vurgulayan Vali Varol, yaptığı açıklamada, kadın emeğinin, bilgeliğinin ve fedakârlığının kültürü derinleştiren ve geleceği inşa eden en önemli güçlerden biri olduğunu ifade etti.

Kadınların toplumun değerlerini taşıyan ve geleceğe ışık tutan bir rol üstlendiğini belirten Vali Varol, 'Onun emeği, bilgeliği ve fedakârlığı; kültürümüzü derinleştiren, tarihimizde iz bırakan ve bugünün Türkiye'sini inşa eden en büyük güçtür. Kadın, toplumu şekillendiren değerlerin taşıyıcısı, geleceğe ışık tutan ilham kaynağıdır. Kadınlarımız, medeniyetimizin kökleri kadar derin, kültürümüzün ışığı kadar parlaktır. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK