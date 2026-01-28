Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde 5.250 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Jeopolitik riskler ve doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, altın fiyatlarını destekledi.

Küresel piyasalardaki yükselişe paralel olarak iç piyasada da altın fiyatları rekor seviyeleri gördü. Gram altın gün içinde 7 bin 349 liraya kadar yükselerek rekor tazeledi. Gram altın şu sıralar 7 bin 339 liradan işlem görüyor.

Altındaki yükselişe paralel olarak gümüş fiyatlarında da artış gözlendi. Gram gümüş 161 TL seviyesine çıktı.

İç piyasada çeyrek altın 12 bin 75 liradan, yarım altın 24.194 liradan, tam altın ise 48.170 liradan işlem görüyor.

